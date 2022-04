Villarreal e Bayern Munique vão discutir um lugar nas meias-finais da Liga dos Campeões. Em vésperas do encontro com o espanhóis, o lateral dos bávaros, Lucas Hernández, deixou elogios ao «Submarino Amarelo».



«Se uma equipa está nos quartos de final, é porque tem mérito. Estar nesta fase é um prémio para o Villarreal. Mas é um prémio merecido. Imagino que queiram seguir em frente. Espero um jogo aberto e bonito para quem assistir», começou por dizer, em entrevista ao AS.



«O Villarreal não é uma equipa muito conhecida na Alemanha. Felizmente tive a sorte de jogar em Espanha e sei que não é uma equipa qualquer. É uma equipa forte, sobretudo em casa. Teremos de estar muito concentrados desde o primeiro minuto, caso contrário vamos passar mal», acrescentou.

O internacional gaulês foi contratado pelo Bayern Munique ao Atlético de Madrid por 80 milhões de euros, tornando-se na contratação mais cara da história do clube. Pelo valor que custou aos cofres do emblema germânico, o defesa é um alvo fácil dos críticos.



«Críticas? Fazem parte do desporto. Levo muito tempo no futebol e haverá sempre quem opine. Os jogadores estão expostos às críticas. Somos conscientes. Quando um clube está disposto a pagar 80 milhões de euros por ti, sabes que serás um dos focos de atenção. Mas eu concentro-me em jogar futebol. Sou feliz em campo e não valorizo as opiniões externas. Se o Cristiano e o Messi são criticados, quem está a salvo das críticas no futebol?», interrogou.



Por último, Hernández explicou as diferenças que encontrou quando trocou Madrid por Munique.



«Os alemães almoçam ao meio dia e jantam por volta das 18h00/19h00. Isso foi o que mais me impressionou no início. Vais ao centro da cidade jantar a um restaurante e a cozinha fecha às 22h30. Em Espanha podia ir jantar às 23h00. São estilos de vida diferentes. Faltam-me dois anos de contrato aqui e a verdade é que estou muito bem», concluiu.



O Villarreal-Bayern joga-se, esta quarta-feira, às 20h00.