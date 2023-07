O Benfica, atual campeão nacional, conheceu esta quarta-feira o seu adversário na primeira ronda de qualificação da Liga dos Campeões de basquetebol.

O sorteio realizado em Mies, na Suíça, ditou que os um encontro entre os encarnados e o TSU Tbilisi, da Geórgia.

O vencedor do jogo avança para as meias-finais do torneio de qualificação para depois enfrentar o vencedor entre Levicki Patrioti (Eslováquia) e AEK Larnaca (Chipre).

Caso chegue à final, o Benfica vai defrontar o vencedor do caminho onde vão competir Bakken Bears (Dinamarca)-KB Peja (Kosovo) ou Kalev Cramo (Estónia)-Norrkoping Dolphins (Suécia).

A data e o local do torneio ainda não foram definidos, mas as rondas de qualificação serão disputadas entre 25 de setembro e 1 de outubro.

Recorde-se que na temporada passada, o Benfica tornou-se a primeira equipa portuguesa a participar na Liga dos Campeões de basquetebol.