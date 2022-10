Danilo, jogador da Juventus, em declarações na flash interview da Eleven Sports, após a derrota contra o Benfica que deixou os italianos de fora da Liga dos Campeões:



«O Benfica demonstrou a sua qualidade. Tem jogadores com muita agilidade, coloca em campo uma intensidade alta. A equipa tem boa qualidade e um sistema difícil de defender. O Benfica tem sempre um jogador a movimentar-se nas costas dos médios adversários e é difícil de defender isso. Aproveitou os seus momentos na partida e depois ficou difícil dar a volta. Mostrámos orgulho nos últimos trinta minutos e uma mentalidade que devemos manter.



Rafa? Tem muita qualidade. Quando jogava no FC Porto e o Rafa estava no Braga, já demonstrava um potencial incrível, bom controlo de bola e uma leitura dos espaços muito boa. É um jogador diferente dos outros.»



[Sobre o momento da Juventus]: «Sabemos as qualidades e as debilidades que temos. Qualquer palavra dita em campo é sempre para incentivar e apoiar os colegas. Só podemos sair deste momento como uma equipa. Este momento dá motivação para trabalhar mais. É a única maneira de sairmos desta situação. Só com trabalho e dedicação vamos sair desta situação. Há dois caminhos: ficar em casa a lamentar ou ir trabalhar. Vamos 'apanhar muito' agora, vamos ter dedos apontados, mas temos de continuar concentrados e de melhorar.»