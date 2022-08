Já falta pouco para a estreia oficial do Benfica na temporada de 2022/23. A equipa de Roger Schmidt recebe esta terça-feira, a partir das 20h00, os dinamarqueses do Midtjylland em jogo da primeira mão da terceira eliminatória da Liga dos Campeões e o Maisfutebol vai estar no Estádio da Luz para lhe contar tudo sobre este jogo no AO VIVO.

As equipas prováveis

Um jogo crucial para as aspirações do Benfica que ficou a saber esta terça-feira que, em caso de sucesso, irá defrontar o vencedor do embate entre os ucranianos do Dínamo Kiev e os austríacos do Sturm Graz no play-off de acesso à fase de grupos, neste caso com transmissão na TVI.

Antes disso, o segundo jogo com o Midtjylland, na Dinamarca, está marcado, para a próxima terça-feira (18h45).

Confira os convocados do Benfica e do Midtjylland para o jogo desta noite.