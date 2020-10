Ricardo Pereira e Gonçalo Paciência, dois futebolistas que passaram pelo FC Porto, responderam à provocação feita por Bernardo Silva ao emblema portista nas redes sociais após o triunfo do Man. City. O internacional português confessou que este triunfo «lhe soube muito bem» e não tardou em receber a resposta dos compatriotas.



«Tem de levar uns cachaços», escreveu o avançado do Schalke 04 ao comentário do lateral-direito do Leicester.



Também Bruno Fernandes brincou com Bernardo Silva. «Gostas de uma polemicazinha», atirou o jogador do Man. United.