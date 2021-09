O terceiro equipamento do Ajax, que homenageia Bob Marley e que prometeu ser um sucesso de vendas, vai ter de sofrer alterações.



De acordo com a Associação de Adeptos do campeão dos Países Baixos, Ajax Life, a UEFA obrigou a que alguns pormenores da camisola fossem removidos. Assim, o clube terá de retirar os três pássaros do equipamento, pois o organismo que tutela o futebol europeu não permite que haja outros símbolos além do do clube e dos patrocinadores.



«A UEFA vê isso como uma expressão diferente. Outras expressões não são permitidas», explicou o Ajax Life.



Lembre-se que o emblema de Amesterdão, adversário do Sporting na fase de grupos da Champions, tem como hino a canção «Three Little Birds», de Bob Marley.



Recorde o equipamento na galeria associada ao artigo.