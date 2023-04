Alessandro Del Piero analisou a eliminatória entre Inter e Benfica, dos quartos de final da Liga dos Campeões, e defendeu que a diferença esteve na qualidade dos suplentes que foram utilizados pelos dois treinadores, deixando um reparo a Roger Schmidt.



«Entre os méritos do Inter está o banco extenso, ao contrário do Benfica que joga sempre com o mesmo onze. Isso não retira mérito ao Inter que mostrou foco, principalmente na partida da primeira mão. Neste final de época, o Inter está em todas as competições», disse, em declarações à Sky Italia.



O antigo internacional italiano antecipou ainda a segunda mão dos quartos de final da Liga Europa entre a "sua" Juventus e o Sporting, mostrando confiança no apuramento da equipa onde jogou quase toda a carreira.



«Não há melhor do que o Allegri para defender o 1-0. Ele será capaz de gerir o jogo em várias fases para jogá-lo até no banco. A Juventus está sólida na fase defensiva e com isso tem somado muitos pontos», atirou.



Sporting e Juventus jogam por um lugar nas meias-finais da Liga Europa esta quinta-feira, em Alvalade. O Maisfutebol vai estar no estádio para lhe contar tudo AO MINUTO sobre o jogo.