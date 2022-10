O Benfica já arrecadou 58,3 milhões de euros na Liga dos Campeões 2022/23.



Os encarnados garantiram, logo, 38,38 milhões de euros pela entrada na fase de grupos da Champions. Álem do valor assegurado inicialmente, as águias somaram 10,26 milhões de euros pelos resultados alcançados nestes cinco jogos já realizados no grupo H.



Mas vamos por partes.



O Benfica ganhou 8,4 milhões de euros pelo triunfo contra Maccabi Haifa e pelas vitórias frente à Juventus. A este valor, somam-se 1,86 pelos dois empates arrancados contra o PSG. Aos 10,26 milhões de euros pelos desempenhos desportivos, somam-se mais 9,6 milhões pelo apuramento para os oitavos.



Feitas as contas, o clube da Luz já conseguiu um total de 58,3 milhões de euros, valor que pode subir em caso de vitória em Israel contra o Maccabi Haifa, no fecho da fase de grupos da Liga dos Campeões.