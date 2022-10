O Benfica garantiu o apuramento para os oitavos de final da Liga dos Campeões com um triunfo contra a Juventus (4-3), no estádio da Luz.



Também o PSG, do grupo do Benfica, assegurou a presença entre as 16 melhores equipas da Champions com uma goleada (7-2) contra o Maccabi Haifa. Além de encarnados e parisienses, Chelsea, Manchester City, Dortmund, Bayern, Club Brugge, Nápoles e Real Madrid já têm a continuidade na prova garantida.



Dentro deste lote de nove emblemas apurados para os oitavos de final, há dois que sabem que vão acabar os respetivos grupos no primeiro lugar: Chelsea e Man. City.



Os clubes apurados para os oitavos de final:



Benfica

PSG

Chelsea*

Man. City*

Borussia Dortmund

Bayern Munique

Club Brugge

Nápoles

Real Madrid



*Clubes que têm o primeiro lugar dos respetivos grupos assegurado