Os jogadores do FC Porto, Galeno, Wendell e Otávio, fazem parte da equipa da semana da Liga dos Campeões, revelou a UEFA.



O extremo foi eleito o MVP da vitória dos dragões frente ao Arsenal no último suspiro do encontro e concorre também para os prémios de jogador e melhor golo da semana. Por sua vez, os dois brasileiros estiveram em bom plano (o central fez mesmo a estreia na prova) e destacaram-se na organização defensiva dos azuis e brancos que «secou» um dos ataques mais profícuos da Europa.



O Inter de Milão, que bateu o Atlético de Madrid, é a equipa mais representada no onze ideal da semana.



O onze da semana da Champions: Yann Sommer (Inter de Milão), Nahuel Molina (Atlético de Madrid), Otávio (FC Porto), Stefan de Vrij (Inter de Milão), Alessandro Bastoni (Inter de Milão) e Wendell (FC Porto); Galeno (FC Porto), Joey Veerman (PSV); Marko Arnautovic (Inter de Milão), Robert Lewandowski (Barcelona) e Victor Osimhen (Nápoles).