A Liga dos Campeões está de regresso ao Dragão, na próxima quarta-feira. Para assinalar o duelo, FC Porto e Arsenal decidiram realizar um vídeo promocional como recurso a «Action Figures».



O dia acaba, o estádio fecha portas e o que acontece?



Numa realidade misturada entre imagens reais e «Action Figures», concebidos de raiz pelos dragões, mostram um pouco do que será o embate dos oitavos de final da Champions. As figuras ganham vida e jogam nos corredores do Dragão até subirem ao relvado.



O melhor mesmo é ver o resultado final da colaboração entre portistas e «gunners»: