Erling Haaland falhou um penálti, mas voltou a ser decisivo no apuramento do Manchester City para as meias-finais da Champions, selado com um empate frente ao Bayern, em Munique. No final da partida, o norueguês mereceu os elogios de Bernardo Silva.



«O Erling é um jogador especial, um jogador diferente de qualquer outro que tivemos nos anos anteriores. Ele não precisa de dar muitos toques na bola. Ele é como uma sombra durante 85 minutos e só precisa de tocar uma vez na bola para marcar. Com um jogador especial como ele no ataque a equipa fica mais confortável atrás», referiu, em declarações à BT Sports.



Nas meias-finais da prova, os ingleses vão defrontar o Real Madrid. O interncional português não esqueceu a eliminatória perdida na época passada contra os merengues e mostrou-se confiante de que os «citizens» vão chegar à final.



«Vingança? Espero que sim! Vamos com tudo, sem dúvida. Sinto a equipa muito confiante neste momento. Acho que vamos seguir em frente», antecipou.

A outra meia-final da Champions será, lembre-se, entre Inter e AC Milan.