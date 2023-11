António Nobre foi nomeado pela UEFA para dirigir o jogo entre o Bayern Munique e o Galatasaray, jogo da quarta jornada do Grupo A da Liga dos Campeões, segundo confirmou esta segunda-feira a Federação Portuguesa de Futebol.

Na partida que está agendada para as 20h00 de quarta-feira, na Alemanha, António Nobre vai contar com Pedro Martins e Paulo Brás como assistentes, enquanto André Narciso será o quarto árbitro e Tiago Martins o videoárbitro de serviço.

À partida para a quarta ronda, o Bayern de Raphaël Guerreiro lidera o Grupo A com nove pontos, enquanto o Galatasaray de Sérgio Oliveira está no segundo lugar, com quatro.

No terceiro posto estão os ingleses do Manchester United, de Bruno Fernandes e Diogo Dalot, com três pontos, enquanto os dinamarqueses do FC Copenhaga, de Diogo Gonçalves, estão no último lugar, com apenas um ponto.