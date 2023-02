Em vésperas do jogo contra o Liverpool, dos oitavos de final da Liga dos Campeões, Luka Modric recordou o percurso épico do Real Madrid na prova em 2021/22. Lembre-se que os merengues protagonizaram reviravoltas incríveis contra PSG, Manchester City e Chelsea no percurso até à final onde derrotaram, precisamente, a equipa de Klopp.



«Todos pareciam ser favoritos contra o Real Madrid. É complicado descrever o que aconteceu», começou por dizer em conversa com Rio Ferdinand no programa «Between The Lines» da BT Sports.



«No jogo contra o PSG por exemplo, na primeira mão, lembro-me que perdemos por 1-0. Jogámos razoavelmente, mas o treinador substituiu-me. Eu estava sentado [no banco] com o Carvajal e disse-lhe, antes do golo, que íamos matar o PSG no Bernabéu. Sabia que no Bernabéu o jogo iria estar mais aberto. Teríamos de mostrar a nossa qualidade ofensiva. Sabia que o PSG ia sofrer se jogássemos como podemos. E foi o que aconteceu, sobretudo nos últimos 30 minutos da segunda parte», acrescentou.



Os merengues viraram o jogo e a eliminatória graças a um hat-trick de Karim Benzema. Na fase seguinte, os campeões espanhóis superaram o Chelsea com dois golos nos dez minutos finais do encontro da segunda mão.



«Além disso, os adeptos tiveram um papel importante. Os nossos adeptos são muito exigentes e às vezes, quando as coisas não correm de feição, eles podem ser (risos)... Mas foram incríveis. O barulho no estádio foi diferente», defendeu o internacional croata.

Durante a conversa Ferdinand mostrou as celebrações do médio de 37 anos no balneário. O Bola de Ouro em 2018 explicou o porquê de ter festejado efusivamente. «Foi natural, mas também celebrei porque todos escreveram que estávamos mortos, que o Modric devia reitrar-se e que o Kroos não consegue jogar, isto e aquilo», justificou.



«Queríamos provar algo. Tínhamos algo a provar até porque todos davam-nos como mortos. A forma como ganhámos a Champions em 2022 é muito difícil de explicar. Em todos os jogos deram-nos como acabados e todos estavam a torcer pelo PSG, Manchester City, Chelsea e provavelmente, pelo Liverpool. Por isso foi especial, estivemos a perder contra PSG, City e Chelsea», acrescentou.

Esta terça-feira há a reedição da final do ano anterior. Anfield recebe o embate entre Liverpool-Real Madrid, às 20h00.