Carl Hoefkens, treinador do Club Brugge, em declarações na sala de imprensa do Dragão, após a vitória por 4-0 no Dragão, contra o FC Porto, em jogo da segunda jornada do grupo B:



«Pensei em ganhar, claro. Encarámos este jogo com esse intuito. Os jogadores fizeram um jogo fantástico e executaram tudo o que estava previsto. As peças do puzzle encaixaram tal como esperávamos. Não esperávamos, no entanto, um resultado destes, tenho de o dizer. Esperava esta exibição, isso sim.



Estamos muito satisfeitos e por isso, fizemos a festa que fizemos. Vamos continuar a preparar os jogos da mesma maneira. Esta é uma competição importante, mas ha outras competições em que estamos envolvidos e que queremos vencer. É o que digo aos jogadores. Temos de lutar pelo resultado em todos os jogos.



Foi uma excelente vitória para mim enquanto treinador. Foi importante tal como a do primeiro jogo para que comecem a acreditar em nós. Confio e conto com todos os jogadores. Foram todos muito profissionais e jogaram muito bem. Todos podem mostrar o que valem e esperamos que a equipa não perca rendimento com as alterações.



O FC Porto foi muito agressivo e quis ganhar o jogo. É uma equipa capaz de criar várias situações quando as equipas jogam num bloco baixo. Por isso, queria a defesa alta e pressionar os defesas adversários. Isso criou-lhes dificuldades e eles não encontraram soluções. Esta foi a base para a nossa vitória. O FC Porto continua a ter uma equipa incrível.



Foi importante ter equilíbrio com e sem bola. Sabíamos que o FC Porto ia pressionar alto com três jogadores e isso não é fácil de contrariar. Este jogo exigiu muita energia dos meus jogadores, mas eles executaram o plano na perfeição, lembrando que domingo não treinámos, segunda-feira treinámos aqui a parte tática para o jogo.»