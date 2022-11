Com o apuramento para a próxima fase garantido, o Benfica defronta esta quinta-feira o Maccabi Haifa para decidir lutar pelo primeiro lugar do grupo H da Liga do Campeões.

Para o encontro que terá início às 20h00, em Israel, Roger Schmidt não deverá fazer grandes alterações na equipa como é seu apanágio. O técnico alemão não conta apenas com Enzo Fernández, suspenso devido a acumulação de cartões amarelos, e Julian Draxler, que continua lesionado desde da partida no Dragão.

