O Ajax recorreu às redes sociais para agradecer diretamente ao PAOK por ter eliminado o Benfica da luta pelo acesso à fase de grupos da Liga dos Campeões, uma vez que o clube de Amesterdão, com a eliminação do segundo classificado da liga portuguesa, subiu do terceiro para o segundo pote do sorteio que está marcado para 1 de outubro.

Thanks for the help! ❌❌❌

One more round & let’s meet...😉



Pot 2 x #UCLdraw https://t.co/84AQrvJ8yn — AFC Ajax (@AFCAjax) September 15, 2020

Um pormenor importante para o campeão da Holanda que, com a subida ao pote 2, evita adversários poderosos como o Barcelona, Atlético Madrid, Manchester City, Manchester United, Shakhtar Donetsk, Borussia Dortrmund e Chelsea. «Obrigado pela ajuda», escreveu o clube holandês numa mensagem dirigida ao PAOK, desejando ainda boa sorte à equipa de Abel Ferreira. «Mais uma eliminatória e vamos encontrar-nos», acrescentou o cube de Amesterdão.

O clube de Salónica reagiu ao comentário do Ajax e também manifestou o desejo de encontrar os holandeses na fase de grupos, embora ainda tenha de ultrapassar os russos do Krasnodar no play-off. «De nada rapazes! Esperamos vê-los em breve», escreveram os gregos na conta oficial do Twitter.