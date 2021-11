Luis Díaz, jogador do FC Porto, em declarações na sala de imprensa do Giuseppe Meazza, após o empate a uma bola frente ao AC Milan, em jogo da quarta jornada do grupo B da Liga dos Campeões:



«Acho que fizemos um grande jogo desde o início. Fica um sabor amargo por não levarmos a vitória. Vínhamos à procura da vitória. Fizemos um grande jogo desde o início, mas faltou-nos concretizar as oportunidades que criámos. O grupo fez um grande jogo e felicito cada um dos meus colegas.»