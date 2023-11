A Polícia de Segurança Pública do Porto anunciou esta terça-feira que identificou «cerca de 200 adeptos belgas», do Antuérpia, responsáveis pelos distúrbios provocados na última noite no centro da cidade.

«As diversas equipas de Polícias, que se encontravam no local, realizaram uma intervenção policial para a reposição da ordem pública, que permitiu rapidamente isolar, conter e proceder à identificação de cerca de 200 adeptos belgas», começa por destacar a PSP do comando Metropolitano do Porto em comunicado.

A polícia deu ainda conta da apreensão de alguns artigos como «balaclavas, proteções de dentes (normalmente utilizados para a prática de desportos de contacto físico) e luvas táticas».

A fechar o comunicado, a PSP faz um apelo aos adeptos que se desloquem ao jogo desta noite no Dragão para que «sigam as orientações da Polícia» e que «não sejam adotados comportamentos conflituosos ou outros que ponham em causa a segurança e a ordem públicas».

Recordamos que o FC Porto defronta o Antuérpia esta terça-feira (20h00), no Estádio do Dragão, em jogo da 4,ª jornada da fase de grupos da Liga dos Campeões.