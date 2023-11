O FC Porto recebe esta terça-feira o Antuérpia, na 4.ª jornada do Grupo H da Liga dos Campeões. O pontapé de saída está agendado para as 20h00, no Estádio do Dragão.

Na ronda anterior, na Bélgica, os dragões assinaram umas das melhores exibições da temporada e venceram por números expressivos (1-4). Porém, a equipa de Sérgio Conceição vem de uma derrota caseira para o campeonato, na receção ao Estoril (0-1).

Na Champions, de qualquer forma, o cenário é distinto e o FC Porto tem boas perspetivas de apuramento para a fase seguinte, ocupando a 2.ª posição no Grupo H, com seis pontos em três jogos. Se vencer o Antuérpia, dá um passo importante rumo aos oitavos de final da competição.

O treinador portista continua a lidar com várias baixas no plantel azul e branco, mas conta com um regresso para este compromisso. Conceição anunciou a recuperação de Zaidu e o internacional nigeriano deve recuperar o lugar no lado esquerdo da defesa, após um período de adaptação de João Mário à posição.

CONFIRA O ONZE PROVÁVEL DO FC PORTO.