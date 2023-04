Romelu Lukaku deixou um segredo por revelar no Estádio da Luz e diz que só o vai desvendar no final da temporada. Falamos da forma como o avançado do Inter Milão comemorou o segundo golo dos italianos na vitória sobre o Benfica (2-0), na conversão de uma grande penalidade a punir um corte com a mão de João Mário.

O avançado começou por fazer uma espécie de continência com a mão direita, enquanto colocava o indicador da mão esquerda junto do nariz, como quem pede silêncio. Já depois dos abraços com os companheiros, Lukaku, mais sorridente, fez um novo gesto misterioso, desenhando a letra «M» com os dedos da mão direita.

Questionado pelos jornalistas no final do jogo sobre o significado dos gestos, Lukaku fechou-se em copas. «É segredo, no final da época explico», limitou-se a referir.

O jornal Corriero dello Sport garante que o gesto com a letra «M» é uma homenagem do jogador à mãe Adolphine, com quem o avançado mantém uma relação muito próxima.

Lukaku ainda não desperdiçou um penálti esta época e, antes do Benfica, já tinha marcado com sucesso à Udinese, Spezia e Juventus.

«Não oiço ninguém na hora de marcar um penálti, nem mesmo os meus companheiros. É tudo sobre concentração. Entendo as críticas pelas minhas atuações anteriores, mas só penso no futuro e na forma como ajudar o Inter o melhor possível», destacou ainda o possante avançado.