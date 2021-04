O Chelsea é o clube mais representado no onze da semana da UEFA relativo aos jogos da primeira mão dos quartos de final da liga dos Campeões. O clube de Stamford Bridge elegeu quatro jogadores depois do triunfo sobre o FC Porto (2-0), em Sevilha, destacando-se à frente do Paris Saint-Germain (três jogadores), Real Madrid (2) e Manchester City (2).

A equipa inglesa comandada por Thomas Tuchel elegeu o guarda-redes Mendy, os defesas Azplicueta e Chilwell e o médio Mount.

A seguir ao Chelsea, destaca-se também o PSG depois da vitória sobre o Bayern, em Munique, por 3-2. O clube francês, que impôs a primeira derrota da temporada em casa ao campeão da Europa, conta com Marquinhos, autor de um dos golos, e com a dupla de ataque Neymar (duas assistências) e o incontronável Mbapé (dois golos).

O onze fica completo com o contributo do Real Madrid, que conta com, Asensio e Vinícius, e dos Manchester City, representado por Foden.