Julian Nagelsmann, técnico do Leipzig, estava satisfeito após o triunfo em Londres frente ao Tottenham. O jovem treinador alemão considerou que foi «importante não ter sofrido golos».



«É sempre importante não sofrer golos. Tentamos sempre atacar os nossos oponentes desde o início do jogo e recuperar a bola alta. Na segunda parte preferimos sair mais em contra-ataque. É normal, tivemos de defender um pouco mais baixo depois do 1-0», começou por referir, citado pela BT Sport.



Nagelsmann elogiou ainda o ambiente no estádio dos spurs. «É um grande estádio. Nos primeiros dez minutos havia muito barulho. No final senti um prazer enorme por fazer parte deste jogo e estou encantado pela vitória», concluiu.