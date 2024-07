O Shakhtar Donetsk terá Gelsenkirchen, reduto do Schalke 04, como «casa» na Liga dos Campeões. O campeão ucraniano irá, assim, disputar os quatro jogos na condição de visitado num recinto com capacidade para 62 mil adeptos.

O acordo entre os dois clubes prevê que Gelsenkirchen receba os jogos da fase a eliminar, caso o Shakhtar Donetsk se apure para os oitavos de final.

O emblema de Donetsk não disputa os jogos na Ucrânia desde a invasão russa em 2022, pelo que os jogos decorreram em Varsóvia e em Hamburgo. Em todo o caso, o Shakhtar não joga em Donetsk desde 2014, quando esse território ucraniano foi reclamado por separatistas pró-Rússia.

⭐️ Die Champions League ist in Gelsenkirchen! 🇩🇪



🧡 Shakhtar wird seine Heimspiele in der @ChampionsLeague für die Saison 2024/25 in der VELTINS-Arena in Deutschland austragen.



ℹ️ Erfahren Sie mehr: https://t.co/9Ywyvd7DnN.#Shakhtar #UCL #Gelsenkirchen @s04@s04_en pic.twitter.com/ZVFLUvjv62