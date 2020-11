O FC Porto publicou um vídeo, através da Dugout, pareceira do Maisfutebol, em que mostrou como foi preparado e executado o regresso do público ao estádio, no último jogo da Liga dos Campeões, frente ao Olympiakos.

Ora no referido vídeo dá para ver que há muita preocupação com a desinfeção de todos os espaços, até das bandeirolas de canto e dos ferros das balizas, para além das cadeiras e casas de banho, claro. Os desinfetantes vão estar espalhados por todo o estádio e há sempre no chão indicações da distância mínima que as pessoas têm de respeitar.

Prepare-se, os jogos do futuro podem muito bem vir a ser assim