Jurgen Klopp, treinador do Liverpool, em declarações na sala de imprensa do Dragão, após a goleada por 5-1 aplicada ao FC Porto, numa partida da segunda jornada do grupo B da Liga dos Campeões:



«O FC Porto viu o jogo contra o Brentford e começou o jogo a jogar de forma direta. Sentimos algumas dificuldades no início, mas também foi por isso que não fizemos muitas alterações. Queria que a equipa resolvesse o problema em campo e assim foi. A partir de um determinado momento jogámos verdadeiramente bem. Não marcámos nas grandes oportunidades que tivemos, marcámos nas meias oportunidades por assim dizer.



Insisto, tivemos momentos de muito bom futebol e jogámos bem contra um equipa que lutou em algumas fases do jogo e que perdeu um central no jogo contra o Atlético de Madrid e outro no aquecimento. Sabemos que estas situações não ajudam, ainda para mais contra uma equipa como a nossa. Jogámos muito bom futebol e marcámos bons golos. Correu tudo bem.»



[Sobre o Curtis Jones]: «O Curtis fez um jogo muito bom. Ele teve um pequeno problema de estômago antes do jogo. Disseram-me para estar atento à sua situação, mas disse-lhe depois do jogo que o que quer que ele tenha, que continua a ter porque fez um jogo muito bom. Criou o primeiro golo com uma finalização surpreendente. Esteve muito bem defensivamente. Fez um jogo de grande nível. Defendeu mesmo muito bem, embora não tenha sido tão espetacular como em termos ofensivos. Gostei muito da sua exibição hoje. Curtis, não foi uma má noite.»