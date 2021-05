O dono do Manchester City, o Sheik Mansour, vai pagar as viagens dos adeptos do clube que venham ao Porto assistir à final da Liga dos Campeões contra o Chelsea.



Numa nota divulgada no site do clube, o proprietário dos «citizens» considera que a inflação dos preços das viagens, a obrigatoriedade de realizar testes à covid-19 iria levar a que muitos dos adeptos ficassem em casa. Por isso, e de forma a que muitos não percam a possibilidade de ver o City erguer o troféu, o Sheik Mansour disponibilizou-se para financiar os custos da viagem a quem conseguir bilhete.



«O Pep e a equipa estão a ter uma época memorável e alcançaram a final da Liga dos Campeões, o que representa um momento histórico para o clube. É muito importante termos o máximo de adeptos possível para assistir a este jogo especial, especialmente aqueles que têm apoiado o Manchester City nos bons e nos maus momentos durante vários anos», referiu, citado pelos canais do clube.



Lembre-se que o Dragão poderá receber 12 mil adeptos, seis mil de cada uma das equipas. A partida está agendada para o dia 29 de maio, às 20h00.