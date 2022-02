Cedido pelo Manchester City ao Sporting, Pedro Porro tem aproveitado a oportunidade para jogar com regularidade e mostrar-se a Guardiola. O lateral-direito dos leões já foi, inclusive, chamado por Luis Enrique para a seleção espanhola.



Na véspera do duelo entre as duas equipas em Alvalade, o técnico catalão foi questionado acerca do espanhol e frisou que o conhece bem, embora não tenha conversa com ele.



«Conheço-o perfeitamente, mas temos 250 jogadores emprestados e não tenho tempo para falar com todos eles. Estou feliz por as coisas lhe estarem a correr bem. Especialmente agora vi muitos jogos [do Sporting] e vi que às vezes ele joga, outras vezes não», disse, na conferência de imprensa de antevisão que se realizou via Zoom.



O treinador dos «citizens» reconheceu que não será fácil fazer melhor do que na temporada anterior, na qual a equipa caiu na final frente ao Chelsea, no Dragão.



«Não é fácil fazer melhor do que no ano passado. Estamos entusiasmados e felizes por estarmos nesta fase. Sei o quão importante é a Liga dos Campeões, mas levamos a sério todos os jogos e mostrámos isso contra o Norwich. A confiança da equipa sempre esteve elevada nas épocas em que aqui estou», referiu.



Guardiola revelou que a harmonia que existe no plantel do Manchester City é a melhor desde que chegou ao clube em 2016.



«Sempre houve uma boa harmonia caso contrário não teríamos vencido o que vencemos. Nunca houve problemas. O mais importante é haver boa relação e respeito entre os jogadores. Isso é o mais difícil. Diariamente os jogadores são inimigos no bom sentido da palavra, têm de lutar pela sua posição, e ao fim de semana têm de ser como irmãos em campo. Separar as coisas não é fácil, mas eles respeitam-se muito e respeitam as decisões», contou.



O Sporting-Man. City joga-se esta terça-feira, às 20h00, em Alvalade, na primeira mão dos oitavos de final da Liga dos Campeões.