Antes do intervalo, o jogo entre Benfica e PSG, da Liga dos Campeões, ficou marcado por uma falta dura de Enzo Fernández sobre Marco Verratti. No final da partida, o internacional italiano considerou que o médio dos encarnados deveria ter sido expulso - o argentino viu cartão amarelo na sequência do lance.



«Falei com o árbitro, já não percebo nada de futebol. No início da Liga, os árbitros fazem reuniões para nos explicar que se colocarmos o pé assim, por cima do tornozelo, é cartão vermelho. O árbitro disse que não havia intensidade suficiente [para cartão vermelho]. Tenho o tornozelo inchado. Se houvesse mais intensidade, teria o tornozelo partido», referiu, em declarações ao Canal+.



Os encarnados e o campeão francês empataram a uma bola, na Luz, numa partida da terceira jornada do grupo H. Messi adiantou os gauleses, mas um autogolo de Danilo deixou tudo empatado.