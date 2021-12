O golo de Lionel Messi contra o Manchester City, na segunda jornada do grupo A, foi eleito pelos adeptos como o melhor da fase de grupos da Liga dos Campeões.



De acordo com a UEFA, o tento do astro argentino no triunfo do PSG diante dos vice-campeões europeus obteve 22 por cento das preferências. O golo de Thiago Alcântara anotado ao FC Porto e o pontapé de bicicleta de Lewandowski ante o Dínamo Kiev tendo obtido 14 e 12 por cento das votos, respetivamente.



Curiosamente esse golo de Messi, que pode ver no vídeo associado ao artigo, foi o primeiro com a camisola do PSG.



(Imagens vídeo Eleven Sports)