Titular frente ao Olympiakos, Pepe chegou ao 100.º jogo da carreira na Liga dos Campeões.



O internacional português estreou-se em 2004, precisamente ao serviço dos azuis e brancos frente ao CSKA Moscovo. No entanto, foi ao serviço do Real Madrid que o defesa somou mais partidas - 71 - e onde conquistou o troféu em três ocasiões.



Além de FC Porto e Real Madrid, Pepe disputou seis encontros pelos turcos do Besiktas.



Os números de Pepe na Champions:



FC Porto - 23 jogos



Real Madrid - 71 jogos



Besiktas - 6 jogos