O Pote 2 é nesta altura o destino mais provável para o FC Porto no sorteio para próxima edição da fase de grupos da Liga dos Campeões.

Os azuis e brancos estão no 19.º lugar do ranking de clubes da UEFA e são a equipa do Pote 3 com mais hipótese de subir de estatuto.

Para que tal aconteça, é preciso que Leipzig, Atalanta e Lyon não se estrearem a vencer a competição. As duas primeiras equipas estão atrás no FC Porto no ranking, enquanto o Lyon, que até está à frente dos dragões, não se apurou para a Liga dos Campeões pela via do campeonato, pelo que só lhe resta a atribuição de um lugar, e consequente estatuto de cabeça-de-série, que é reservado ao campeão desta prova e também da Liga Europa.

Se o vencedor da Liga dos Campeões for Manchester City, Barcelona ou Atlético Madrid – todas equipas melhor cotadas do que o FC Porto – o campeão português sobe automaticamente para o Pote 2.

Mas está ainda em aberto a hipótese de chegar ao Pote 1, onde já estão Real Madrid, Liverpool, Juventus, Bayern Munique, PSG e Zenit, na condição de campeões das seis Liga cotadas. Para que isso aconteça, é preciso que Bayern Munique ou PSG, as únicas equipas com este estatuto ainda em prova, ergam o troféu no Estádio da Luz no próximo dia 23.

Segundo os regulamentos, se o vencedor da Liga dos Campeões (ou da Liga Europa) já tiver previamente lugar reservado no Pote 1 (pela condição acima referida), a vaga passa para o campeão do país que surge no sétimo lugar do ranking: Portugal e o FC Porto.