Momento: Esgaio no papel de Adán

Se há uma semana foi Adán a comprometer as aspirações do Sporting diante do Marselha, esta noite foi Ricardo Esgaio a deitar tudo a perder, com dois amarelos nos primeiros vinte minutos de jogo e uma grande penalidade que permitiram o Marselha arrancar par um triunfo fácil em Alvalade. O lateral voltou a ter problemas para travar Nuno Tavares, como já tinha sido evidente no Vélodrome, e fez mesmo uma falta dura sobre o antigo defesa do Benfica que lhe custou um primeiro amarelo. Logo a seguir fez falta sobre Harit, no interior da área e acabou a sua prestação neste jogo, com um segundo amarelo que comprometeu definitivamente as aspirações dos leões. Para esquecer.

Figura: Harit a apontar ao coração do leão

O avançado marroquino desbaratou por completo a defesa do Sporting, com constantes investidas, muitas vezes na diagonal, que baralhavam por completo as marcações dos leões e entortavam por completo a linha defensiva da equipa de Ruben Amorim. Foi ele que ganhou a grande penalidade, recuperando uma bola dividida entre Ugarte e Alexis Sánchez, depois foi ele que também acorreu ao passe em profundidade de Mbemba para oferecer o segundo golo da noite ao companheiro chileno. Além dos dois golos, massacrou a defesa leonina enquanto esteve em campo.

Outros destaques:

Ruben Amorim

O treinador foi protagonista incontornável neste jogo pela forma como procurou, sem sucesso, reequilibrar a sua equipa, à medida que estava se afundava em campo. Ruben Amorim já tinha assumido que tinha mexido mal na equipa em Marselha e esta noite também ficou a ideia que voltou a comprometer a partir do banco. Tinha Porro no banco, mas apostou em Esgaio. Quando o lateral foi expulso, abdicou de Morita, o jogador em melhor forma no momento, para lançar Fatawu para o lado direito. Se o lateral espanhol estava ainda limitado, também não fez sentido entrar já na segunda parte. Com a equipa à deriva, Ruben Amorim foi ainda abdicando de jogadores experientes [Coates saiu lesionado?] para lançar os mais jovens. Perdeu a equipa, mas perdeu também o treinador esta noite.

Guendouzi

Grande jogo do médio francês que o Marselha foi buscar ao Arsenal. Jogou na zona central, com rédea livre, provocando constantes desequilíbrios na defesa leonina, aparecendo em várias zonas do campo, oferecendo linhas de passe para os companheiros entrarem por todos os lados nas linhas defensivas dos leões. Marcou a grande penalidade que permitiu ao Marselha adiantar-se no marcador, com um pontapé bem puxado junto ao poste, sem hipóteses para Franco Israel.

Trincão

Foi o melhor do Sporting na primeira parte, mas já não voltou para a segunda parte. Quando teve bola, foi dos poucos que conseguiu conquistar terreno, subindo na vertical para o campo francês. A terminar a primeira parte, assinou o único remate enquadrado dos leões, com uma bola à figura de Pau López.

Rongier

Não a novidade na equipa de Igor Tudo e acabou por ser um dos protagonistas na vitória do Marselha, pautando o ritmo da equipa e gerindo todo o meio-campo numa excelente sintonia com Veretout. Foi o primeiro tampão à saída do Sporting e a verdade é que os leões raramente conseguiram passar com a bola controlada pelo seu território.