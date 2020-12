O jogo entre o Paris Saint-Germain e o Basaksehir, da sexta jornada do grupo H da Liga dos Campeões, vai ser retomado às 17h55 desta quarta-feira, no Parque dos Príncipes, com uma nova equipa de arbitragem, confirmou a UEFA, esta noite.

O encontro foi interrompido aos 14 minutos de jogo, esta noite, após um incidente entre o quarto árbitro romeno Sebastian Coltescu e o adjunto da equipa turca, Pierre Webó. Na base do episódio esteve a utilização do termo «negro» por parte de Coltescu, para indicar ao árbitro Ovidiu Hategan que era a Webó que deveria ser mostrado um cartão.

Vários jogadores das duas equipas colocaram-se no meio da situação para perceber o assunto e o Basaksehir acabou por abandonar o relvado, contra o sucedido instantes antes.

«A UEFA decidiu – após discussão com os dois clubes – que de forma excecional os minutos que restam do jogo vão ser disputados esta quarta-feira com uma nova equipa de arbitragem. Uma investigação completa sobre o incidente ocorrido é aberta no imediato», refere a UEFA, no seu sítio.