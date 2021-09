Weigl, jogador do Benfica, em declarações na flash interview da Eleven Sports, após a vitória por 3-0 frente ao Barcelona, em jogo da segunda jornada do grupo E da Liga dos Campeões:



«O nosso plano correu muito bem. O Barcelona teve a bola, é o seu forte, mas fomos sempre perigosos. O barulho do estádio empurrou-nos para a frente. 3-0 é um excelente resultado contra uma grande equipa. Estamos muito felizes.



Medo por parte dos jogadores do Barça? Não, eles têm jogadores muito experientes. Ainda assim, quando há o barulho que houve hoje quando marcámos, a outra equipa sente pressão. O Barcelona sentiu que os adeptos estavam connosco. Estamos muito satisfeitos por termos os nossos adeptos connosco.



Melhor momento no Benfica? É um momento muito bom. Estamos muito bem na Liga e começámos bem na Liga dos Campeões. Pessoalmente, estou feliz pelo momento que estou a viver, mas é apenas o início da época e tenho de continuar para manter este nível. Estou muito feliz pelo carinho que recebo dos adeptos.



Favoritos para passar? Como disse, foram só dois jogos. O Barcelona tem muita qualidade. Temos de pensar jogo a jogo. Atualmente estamos bem, queremos jogar o próximo jogo e fechar este período antes das seleções com uma vitória. Melhor em campo? Foram os adeptos.»