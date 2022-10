Com três portugueses em campo, o Lech Poznan empatou esta quinta-feira na deslocação ao terreno do Hapoel Beer Sheva, de Hélder Lopes (titular), em jogo da quarta jornada do grupo C da Liga Conferência.

De penálti, Tomer Hemed deu vantagem à formação da casa, mas Filip Szymczak voltou a deixar tudo empatado ainda antes do intervalo, aos 44 minutos.

O Lech Poznan, do qual ainda faz parte Afonso Sousa, está em segundo lugar do grupo, com cinco pontos, a sete do já apurado Villarreal. O Hapoel está em terceiro, com três pontos, ao passo que o Áustria de Viena tem um.

Em Londres, no regresso de Fábio Silva a Inglaterra, o Anderlecht perdeu frente ao West Ham, por 2-1, numa partida do grupo B.

Said Benrahma (14m) e Jarrod Bowen (30m) deram vantagem aos hammers na primeira parte, Esposito reduziu para os belgas a um minuto dos 90, de penálti.

O West Ham lidera o grupo e já tem, pelo menos, a presença no play-off da próxima fase assegurada. O Anderlecht está em terceiro, com menos dois pontos do que o Silkeborg. O grupo conta ainda com o Steaua de Bucareste.

Por fim, o Apollon, com Euclides Cabral no onze inicial, triunfou na receção ao AZ Alkmaar, por 1-0.

Aos 32 minutos, Valentin Roberge fez o único golo do encontro, assistido por Joosten.

Neste grupo E, o AZ lidera com nove pontos, mais dois do que o Dnipro e cinco do que o Apollon. O Vaduz está em último, com dois pontos.

OS OUTROS RESULTADOS DA NOITE

Áustria de Viena-Villarreal, 0-1

Basaksehir-RFS, 3-0

Cluj-Slavia de Praga, 2-0

Djurgarden-Gent, 4-2

Fiorentina-Hearts, 5-1

Partizan-Colónia, 2-0

Slovan Bratislava-Basileia, 3-3

Ballkani-Sivasspor, 1-2

Steaua-Silkeborg, 0-5

Nice-Slovacko, 1-2

Shamrock Rovers-Molde, 0-2

Vaduz-Dnipro, 1-2

Zalgiris-Pyunik Yerevan, 2-1