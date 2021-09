Tranquila e vistosa o quanto baste, a Roma de José Mourinho estreou-se da melhor maneira na Liga Conferência, com uma goleada na receção ao CSKA Sofia, por 5-1.

A vida do técnico português continua de vento em popa na capital italiana e os giallorossi alcançaram a sexta vitória em outros tantos jogos oficiais esta época.

No entanto, a partida nem começou da melhor forma para os romanos: aos dez minutos, Carey aproveitou a passividade da defensiva transalpina e bateu Rui Patrício – mais uma vez titular – com um remate forte.

A partir daí, praticamente só deu Roma, e com nota artística. Os homens de Mourinho não carregaram muito no acelerador, mas nem precisaram: a qualidade individual tratou do assunto.

Aos 25 minutos, Lorenzo Pellegrini desbloqueou a rota romana com uma grande pintura: o médio italiano recebeu à entrada da área e, com grande classe, colocou a bola no ângulo mais distante.

O golo de Pellegrini:

E não foi preciso esperar muito para vermos outro belo golo. Aos 38 minutos, foi a vez de El Shaarawy brilhar, também com um grande remate à entrada da área.

O golo de El Shaarawy:

A vida da Roma complicou-se aos dez minutos, mas ficou descomplicada ainda antes do intervalo.

Na segunda parte, apesar de algumas tentativas de meia-distância da formação búlgara, os homens de Mourinho controlaram as operações do encontro e aproveitaram para dar outro colorido ao resultado, com alguma naturalidade.

Pellegrini bisou com alguma sorte à mistura pouco depois da hora de jogo, Mancini e Abraham – golo de belo efeito do inglês – catapultaram o resultado para a goleada.

O golo de Abraham:

No 1001.º da carreira, José Mourinho sorriu e continua invicto na capital italiana. Assim, esta fase de grupos da Liga Conferência será uma mera formalidade.