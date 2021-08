O treinador do Santa Clara, Daniel Ramos, considerou esta quinta-feira, após a vitória por 1-0 ante o Olimpija Ljubljana, que carimbou a qualificação para o play-off da Liga Conferência, que os seus jogadores foram «heróis» e que a exibição da equipa, no estádio Stozice, foi «excelente».

O Santa Clara teve nove casos de covid-19 confirmados em jogadores antes da partida para a Eslovénia e viu ainda o voo para Liubliana ser atrasado em quatro horas. Ainda assim, a equipa, com apenas 14 jogadores, venceu de novo o Olimpija e fechou a eliminatória com um agregado de 3-0. Segue-se o Partizan, histórico sérvio, no play-off.

«Foi uma exibição excelente, acho que a equipa respondeu muito bem a todas essas adversidades, estamos todos de parabéns. Disse ao grupo que foram fantásticos, foram uns heróis», afirmou Ramos, citado pela Lusa, no rescaldo do encontro.

«Percebemos que a equipa do Olimpija iria arriscar, teria que obrigatoriamente ser uma equipa mais pressionante, a tentar ter bola. Têm um estilo de jogo direto, que nós precisávamos de contrariar e as alterações [no onze] foram no sentido de dar bola à equipa», afirmou, reconhecendo que a equipa quase não vai «ter tempo para treinar».

Os açorianos defrontam o Moreirense já no domingo, num duelo que tentaram adiar. «Vamos ver como é que a equipa vai estar neste período e como vai chegar ao próximo jogo», constatou Ramos.