O Sp. Braga estreia-se esta quinta-feira na Liga Conferência com uma receção à Fiorentina em jogo da primeira mão do play-off de acesso aos oitavos de final da terceira prova da UEFA que tem início marcado para as 17h45 e que poderá acompanhar, minuto a minuto, no AO VIVO do Maisfutebol.

Depois de terem caído da Liga Europa em novembro, num grupo em que os minhotos ficaram a dois pontos dos belgas do Union St. Gilloise e dos alemães do Union Berlim, a equipa comandada por Artur Jorge procura agora chegar aos oitavos de final da Liga Conferência frente à Fiorentina.

O histórico clube de Florença, que venceu a primeira edição da extinta Taça das Taças, em 1960/61, está longe dos seus tempos áureos e chega a esta fase da competição num modesto 13.º lugar da Série A italiana com quatro derrotas nos últimos seis jogos.

A grande dúvida no onze de Artur Jorge está relacionado com a condição física de Ricardo Horta que não foi convocado para o último jogo com o Marítimo. Bruma, um dos reforços de inverno, deverá ser titular no ataque, enquanto Pizzi, também contratado em janeiro, fica à espreita de uma oportunidade no meio-campo.

O jogo, que vai contar com arbitragem do esloveno Matej Jug, tem início marcado para as 17h45.

Confira a equipa provável dos minhotos na galeria associada