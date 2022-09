Ausente do Mundial pela segunda vez consecutiva, a campeã europeia Itália deu prova de vida esta segunda-feira e garantiu presença na «final four» da terceira edição da Liga das Nações, graças ao triunfo sobre a Hungria, em Budapeste (0-2) na sexta e última jornada do grupo A3.

Os comandados de Roberto Mancini inauguraram o marcador aos 27 minutos da primeira parte, por Giacomo Raspadori, que bateu o guarda-redes Peter Gulacsi depois de uma péssima opção na saída de bola por parte da seleção magiar.

Na segunda parte, Donnarumma emergiu na baliza da Itália ao negar o empate aos húngaros logo após o recomeço e, aos 52 minutos, Federico Dimarco ampliou a diferença, encaminhando o apuramento dos transalpinos.

A esperança da Hungria só não saiu reforçada para o que restava do jogo porque Donnarumma assinou um par de enormes defesas nos minutos seguintes, num jogo marcado pela despedida do avançado Adam Szalai da seleção (foi substituído aos 75 minutos).

Com este desfecho, a Itália ultrapassou a Hungria no jogo decisivo, terminando o grupo A3 com 11 pontos, mais um do que a equipa comandada pelo italiano Marco Rossi.

A Itália junta-se assim à Croácia e aos Países Baixos na «final four», ficando estas três seleções à espera de Portugal ou Espanha. Italianos e neerlandeses são repetentes na «final four», estatuto que portugueses ou espanhóis também podem conseguir mediante o desfecho do jogo de terça-feira em Braga (siga ao minuto, no Maisfutebol).

3-3: uma segunda parte incrível em Wembley

Já despromovida à Liga B à partida para o encontro desta segunda-feira, a Inglaterra esteve perto de uma despedida má mas também de sonho da Liga A. Contudo, foi, digamos, nem tanto ao mar, nem tanto à terra. Após o nulo ao intervalo, a Alemanha chegou a ter dois golos de vantagem, os ingleses viraram de 0-2 para 3-2 em 11 minutos, mas os germânicos ainda conseguiram responder para o 3-3 final.

Após o 0-0 ao intervalo, a equipa comandada por Hansi Flick inaugurou o marcador de penálti, por Ilkay Gundogan (52m), tendo ampliado a diferença por outro jogador que joga em Inglaterra. Depois do golo do médio do Manchester City, foi Kai Havertz, do Chelsea, a fazer o 0-2 no marcador ao minuto 67, com um golaço de pé esquerdo.

Na resposta, a Inglaterra, que só tinha dois pontos e apenas um golo marcado à partida, fez mais em três minutos do que em mais de cinco jogos e meio. Aos 72, Luke Shaw empatou e, aos 75, após uma bela jogada com Bukayo Saka, Mason Mount marcou um belo golo de pé direito para bater Ter Stegen.

As 83 minutos, Harry Kane deu a volta ao marcador de penálti, mas Kai Havertz apareceu para bisar ao minuto 87, anulando a vantagem e a cambalhota inglesa e também o único triunfo inglês no grupo. A Alemanha termina na terceira posição, com sete pontos. A Inglaterra em quarto e último, com três.