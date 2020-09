Zlatko Dalic, selecionador croata, em declarações na sala de imprensa do Dragão, após a goleada sofrida por 4-1 ante Portugal, no arranque da Liga das Nações:



«Portugal foi sempre superior em todos os momentos, perdemos muitas vezes a bola e a nossa defesa parecia que não se mexia. Não tivemos os níveis de agressividade desejados e ficámos muito longe do que podemos render.



Sabíamos como joga Portugal, uma equipa com um ataque muito forte, mas não conseguimos pará-los e estivemos sempre atrás. Portugal joga muito bem, ainda mais quando joga em casa, e é um favorito nesta competição.

Não tínhamos muitas opções, o melhor que fizemos foi dar oportunidade a jovens jogadores, mas agora não adianta arranjar desculpas, temos de nos preparar para o jogo com a França, que também nos vai colocar muitas dificuldades.»