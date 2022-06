Thiago Alcântara tem uma lesão muscular na perna direita e vai desfalcar a seleção espanhola nos quatro primeiros jogos do grupo 2 da Liga das Nações, informou a Real Federação Espanhola de Futebol (RFEF).



«Thiago Alcántara tem uma lesão muscular na parte posterior da perna direita, sofrida antes do início da concentração [da seleção], que o impedirá de jogar as quatro partidas marcadas para este mês de junho na Liga das Nações da UEFA», comunicou o organismo.



Embora não seja opção para o duelo de estreia contra Portugal, agendado para esta quinta-feira, o médio do Liverpool vai estar presente no Benito Villamarín.

Luis Enrique não «chamará outro jogador», de acordo com a RFEF, para substituir Thiago.



O duelo ibérico entre Espanha e Portugal está agendado para as 19h45 desta quinta-feira.