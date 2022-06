Gibraltar somou o primeiro ponto no grupo 4 da Liga C frente à Bulgária (1-1) e conseguiu evitar a primeira derrota num jogo oficial em dois anos.

A modesta seleção, que contou com Bernardo Lopes de início, surpreendeu os búlgaros. Depois de ter estado a perder por 1-0 ao intervalo (marcou Minchev), Gibraltar conseguiu o golo do empate por Walker, de grande penalidade.



Este grupo é liderado pela Geórgia, seleção que venceu na Macedónia do Norte por 3-0. Os golos georgianos, marcados por Zivzivadze, Kvaratskhelia e Kiteishvili, surgiram todos no segundo tempo.



Quem também venceu por 3-0 foi a Grécia. Com Vlachodimos na baliza, os helénicos bateram Chipre com golos de Bakasetas, Pavlidis e Limnios.



Os cipriotas têm apenas um ponto, tantos quanto a Irlanda do Norte, seleção que perdeu no Kosovo por 3-2.



A Noruega não desatou o nulo na receção à Eslováquia, seleção que jogou com dez elementos os últimos 25 minutos. Por sua vez, a Sérvia triunfou na Suécia com um golo de Jovic.



Todos os resultados da Liga das Nações