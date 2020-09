Um golo de Haris Seferovic foi insuficiente para a Suíça evitar o desaire diante da Ucrânia por 2-1, num dos jogos de abertura do Grupo 4 da Liga A da Liga das Nações.

O avançado do Benfica marcou aos 41 minutos, na sequência de um remate potente com o pé esquerdo de fora da área, repondo a igualdade desfeita ao minuto 14 por Yarmolenko.

O golo da vitória dos ucranianos foi apontado por Zinchenko a meio da segunda parte. O jogador do Manchestr City recebeu a bola na quina da área e desferiu um remate em arco que deixou o guardião helvético pregado ao relvado.

Este resultado permite à seleção de Andriy Shevchenko ascender à liderança do grupo, já que Alemanha e Espanha empataram a um golo no outro jogo.

No Grupo 3 da Liga B, a Rússia bateu em casa a Sérvia de forma convincente por 3-1, num jogo no qual todos os golos foram marcados na etapa complementar. Dzyuba inaugurou o marcador aos 48 minutos na conversão de um penálti e Vyacheslav Karavaev ampliou para 2-0 aos 69m.

Aleksandar Mitrovic ainda reduziu para a seleção dos Balcãs aos 78 minutos, mas Dzyuba bisou logo a seguir, aproveitando um disparate de Maksimovic, que escorregou em zona proibida.

No mesmo grupo, a Hungria foi à Turquia impor-se por 1-0. Dominik Szoboszlai, médio de apenas 19 anos do Red Bull Salzburgo deu a vitória à seleção magiar à passagem do minuto 80 através de um «míssil» na cobrança de um livre a meio do meio campo contrário.

Um dos momentos altos da noite. Para ver e rever:

No Grupo 4 da Liga B, Bulgária e Irlanda empataram a um golo. O ex-Gil Vicente Kraev inaugurou o marcador para a seleção búlgara aos 56 minutos, mas Shane Duffy resgatou um ponto para os irlandeses no terceiro minuto de compensação.

No mesmo grupo, o País de Gales, com Gareth Bale a cumprir o primeiro jogo oficial desde junho (e a sair ao intervalo), venceu fora a congénera finlandesa por 1-0. Kieffer Moore foi o autor do único golo do jogo, que permite aos galeses assumirem a liderança isolada do Grupo 4 da Liga B com 3 pontos.

No Grupo 3 da Liga C, a Eslovénia, com o sportinguista Sporar em campo os 90 minutos, empatou em casa sem golos com a Grécia. O outro jogo do grupo (Moldávia-Kosovo), terminou também com uma igualdade, mas com um golo para cada lado. Nicolaescu mrcou para a seleção da casa aos 20 minutos, enquanto Benjamin Kololli fez o 1-1 final ao minuto 71.

Na Liga D, Grupo 1, a Letónia empatou sem golos na receção à Andorra e as Ilhas Faroé bateram Malta por 3-2, após reviravolta nos minutos finais. Brandur Hendriksson consumou a reviravolta em cima do minuto 90 através da cobrança exímia de um livre.