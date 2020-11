Depois das descidas da Bósnia e da Estónia este domingo, não houve mais mexidas confirmadas e as decisões dos grupos jogados esta noite vão para a sexta e última jornada, a meio da semana. É o caso da Sérvia que, com o portista Marko Grujic em campo, evitou a despromoção à Liga C com o empate na Hungria (1-1).

Grujic entrou na segunda parte, aos 62 minutos, já com o resultado feito ao intervalo. Radonjic assinou a vantagem sérvia ao minuto 17, mas Kalmar empatou para os magiares, ao minuto 39. A meio da tarde, a Turquia vencera a Rússia, por 3-2.

Na última jornada há um Sérvia-Rússia e um Hungria-Turquia, num grupo que pode dar para quase tudo: russos, húngaros e turcos vão lutar pela subida à Liga A. A Sérvia só pensa na permanência. Contudo, para isso, não só precisa de ganhar, como que a Turquia seja derrotada. Em suma, se a Sérvia se salvar, é a Hungria que sobe de divisão.

No grupo B1, a Áustria recebeu e venceu a Irlanda do Norte, por 2-1, com reviravolta. Os golos surgiram todos nos últimos 15 minutos e por homens saídos do banco. Magennis marcou para os visitantes (75m), mas Schaub (81m) e Grbic (87m) deram a volta, colocando os austríacos na liderança. O Roménia-Noruega foi adiado, devido à covid-19. A permanência está complicada para a Irlanda do Norte, que precisa de vencer os romenos e esperar que os noruegueses também vençam o jogo que fica em atraso no grupo.

No grupo B2, a República Checa venceu Israel por 1-0, com um golo de Darida, aos sete minutos. Ao início da tarde, a Eslováquia já tinha ganho à líder Escócia, pelo mesmo resultado. Na última jornada, há um Israel-Escócia e um República Checa-Eslováquia. Escoceses e checos lutam pela subida, israelitas e eslovacos jogam para não descer à Liga C.

Nesta, a Grécia, com o benfiquista Vlachodimos a titular, venceu por 2-0 na Moldávia e continua na luta pela subida com a Eslovénia, que venceu o Kosovo, por 2-1. Fortounis (32m) e Bakasetas (41m) deram o triunfo forasteiro aos helénicos, a mesmo tempo que, em Ljubljana, Kurtic (63m) e Ilicic (90+4m) deram a volta ao marcador, após o golo inicial de Kosovo, por Muriqi (58m). A última jornada reserva um Grécia-Eslovénia na luta pela subida.

Ainda este domingo, na Liga A, a Bélgica, com o benfiquista Jan Vertonghen, ficou mais perto da «final four».

CLASSIFICAÇÕES

LIGA B – GRUPO 1

1.º: Áustria, 12 pontos

2.º: Noruega, 9*

3.º: Roménia, 4*

4.º: Irlanda do Norte, 1

LIGA B – GRUPO 2

1.º: Escócia, 10 pontos

2.º: República Checa, 9

3.º: Israel, 5

4.º: Eslováquia, 4

LIGA B – GRUPO 3

1.º: Rússia, 8 pontos

2.º: Hungria, 8

3.º: Turquia, 6

4.º: Sérvia, 3

LIGA C – GRUPO 3

1.º: Eslovénia, 13 pontos

2.º: Grécia, 11

3.º: Kosovo, 2

4.º: Moldávia, 1

*Menos um jogo