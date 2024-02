A seleção nacional conhece adversários na quarta edição da Liga das Nações na próxima quinta-feira (8 de fevereiro). O sorteio acontecerá no seguimento do 48º Congresso do Comité Executivo da UEFA, que terminará na quarta-feira.

Nessa reunião, em Paris, Pedro Proença será ratificado como presidente das Ligas Europeias, e, como tal, membro deste comité. Além disso, o presidente do PSG, Nasser Al-Khelaïfï, e o CEO do Atlético de Madrid, Miguel Ángel Gil Marín, serão ratificados como representantes da Associação Europeia de Clubes no comité.

O sorteio para a próxima edição da Liga das Nações está agendado para as 18h de quinta-feira, naquele que será o «pontapé de saída» numa edição renovada, pois os vice-líderes dos grupos da Liga A também participarão na fase a eliminar. Ou seja, a Liga das Nações passará a contar com quartos de final.

Esta eliminatória será disputada em março de 2025, dando continuidade à fase de grupos encerrada em novembro. Por fim, a final-four será disputada a 4, 5 e 8 de junho.

Recorde os potes da Liga A:

Pote 1: Espanha, Croácia, Itália, Países Baixos

Pote 2: Dinamarca, Portugal, Bélgica, Hungria

Pote 3: Suíça, Alemanha, Polónia, França

Pote 4: Israel, Bósnia e Herzegovina, Sérvia, Escócia

A Liga das Nações foi conquistada por Portugal, França e Espanha. A seleção nacional foi a única a conquistar o troféu na qualidade de anfitriã.

Países Baixos, Espanha e Croácia foram vice-campeões. Por sua vez, Itália, por duas vezes, e Inglaterra arrecadaram o «bronze» nas fases finais.