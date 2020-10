França e Portugal empataram 0-0 no Stade de France, em Saint-Denis, em jogo da fase de grupos da Liga das Nações, num jogo marcado por intenso equilíbrio, não só no resultado, mas em quase todos os parâmetros. Olhando para as estatísticas apresentadas pela UEFA, o campeão do Mundo e o campeão da Europa equiparam-se na maior parte das fases do jogo.

Logo nos lances de ataque, dez oportunidades para cada lado, exatamente com os mesmos números: três remates ao lado, três remates enquadrados e quatro remates bloqueados. Apenas um pormenor a desequilibrar este duelo: Portugal contou com quatro pontapés de canto contra apenas um dos franceses.

A posse de bola também não podia ser mais equilibrada, com 50 por cento para cada lado. O equilíbrio prossegue depois na precisão do passe, com as duas seleções a apresentarem uma coincidente percentagem de 86 por cento. No total, os franceses fizeram 603 passes, 520 dos quais completos, enquanto Portugal fez 607 passes, 525 completos.

Nos aspetos defensivos, mantém-se um intenso equilíbrio. A França recuperou 50 bolas, contra 43 de Portugal, com dois tackles contra três, o mesmo número de bloqueios (4) e apenas mais um alívio (18 contra 17).

Empate ainda nos fora de jogo, com dois para cada uma das seleções.

A nível disciplinar, os franceses cometeram 18 faltas contra 13 de Portugal, num jogo que contou com apenas um cartão amarelo, visto por Rúben Dias, logo a abrir o jogo.