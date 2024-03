A seleção nacional vai disputar os jogos da fase de grupos da Liga das Nações 2024/25 no Estádio da Luz e no Estádio do Dragão.

Portugal vai arrancar o Grupo A1 com Croácia, a 5 de setembro, na Luz. Três dias depois, a equipa das Quinas volta a jogar no estádio do Benfica, desta feita diante da Escócia.

Já a 15 de novembro, a seleção nacional defronta a Polónia no Dragão.

Liga das Nações 2024/25: o quadro completo dos grupos

A fase de grupos da Liga das Nações decorre entre 5 de setembro e 19 de novembro, os quartos de final entre 20 e 25 de março de 2025 e a Final Four entre 4 e 8 de junho de 2025.