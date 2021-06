Helena Pires, diretora executiva da Liga de Clubes, afirmou que o regresso dos adeptos aos estádios é essencial para os clubes.

«Não acreditamos, não queremos acreditar que vamos começar a próxima época desportiva sem público», afirmou a responsável, na 23.ª edição do Congresso Nacional da Ordem dos Médicos.

«Tivemos no passado domingo a final da Liga dos Campeões no estádio do Dragão, onde ficou mais do que provado que dentro dos estádios, que é o nosso âmbito, estamos preparados para receber competições», complementou.

Helena Pires falou, ainda, da importância de promover o regresso dos adeptos aos estádios como forma de aproximar as pessoas à prática desportiva.

«Se continuarmos sem criar a vontade de ir ao estádio, muita gente se vai perder. Isto para o futebol profissional é muito mau, mas para o desporto não profissional tem sido terrível. Porque vemos muita gente que está a sair do futebol e do desporto em geral, estão a deixar de praticar desporto e estão a criar outras opções que, no final do dia, não são tão saudáveis. E, portanto, é fundamental trabalharmos todos, no sentido de garantir que o público regressa aos estádios», completou Helena Pires.