O Sporting defronta esta quarta-feira o Ajax, em encontro a contar para a primeira jornada da fase de grupos da Liga dos Campeões.

O treinador Rúben Amorim tem duas ausências de peso: Sebastian Coates, castigado, e Pedro Gonçalves, lesionado.

O jogo do grupo C está agendado para as 20:00 de Portugal Continental, no Estádio de Alvalade, e terá arbitragem do espanhol José Sanchez Martínez.

O Ajax, de Erik Ten Hag, deverá alinhar com Pasveer na baliza, e Mazraoui, Maduro, Blind e Tagliafico na defesa. Edson Álvarez e Ryan Gravenberch devem ser os médios mais recuados, com Tadic, Berghuis e Antony a apoiarem Sébastien Haller na frente de ataque.